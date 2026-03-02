Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek asayiş durumu ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgi aldı. İlçe Emniyet Amiri ile birlikte denetimlerde bulundu ve emniyet personeliyle iftar yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bilecik'te yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Çağlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız ile birlikte Pazaryeri ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, ilçedeki asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde inceledi.

İlçe Emniyet Amirliği'nde gerçekleştirilen ziyarette Çağlar, ilçedeki asayiş durumu, yürütülen denetimler ve devam eden güvenlik faaliyetleri hakkında İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul'dan kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede, huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar ile vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri ve suçla mücadelede kararlılık vurgulandı.

Denetlemelerin ardından İl Emniyet Müdürü Çağlar, akşam saatlerinde emniyet personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Çağlar, iftar sonrası yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın güvenliği için özveriyle çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

Olay fotoğraf! Ortaya çıkan gerçek Trump'ı küplere bindirmiş
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı

Piyasalarda savaş depremi! Yeni haftada resmen çakıldı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı