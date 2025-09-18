Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama: Gökalp Şener Göreve Başladı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökalp Şener, görevine başladı.

Şener, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Hakan Yılmaz'dan görevi törenle devraldı.

Emniyet binasının önündeki törenin ardından Şener, personeli selamlayarak makama geçti.

Burada bir süre Yılmaz ile sohbet eden Şener, daha sonra Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Vali Sözer, görev yaptığı süre boyunca Bilecik'te asayiş ve güvenliğin temininde sergilediği başarılı çalışmalar ve hizmetleri için Yılmaz'a teşekkür ederek, göreve başlayan Şener'e kentin huzur ve güven ortamının güçlenmesi yolundaki çalışmalarında başarılar diledi.