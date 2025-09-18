Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama: Gökalp Şener Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökalp Şener, görevi Hakan Yılmaz'dan devralarak görevine başladı. Törenin ardından Vali Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökalp Şener, görevine başladı.

Şener, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Hakan Yılmaz'dan görevi törenle devraldı.

Emniyet binasının önündeki törenin ardından Şener, personeli selamlayarak makama geçti.

Burada bir süre Yılmaz ile sohbet eden Şener, daha sonra Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Vali Sözer, görev yaptığı süre boyunca Bilecik'te asayiş ve güvenliğin temininde sergilediği başarılı çalışmalar ve hizmetleri için Yılmaz'a teşekkür ederek, göreve başlayan Şener'e kentin huzur ve güven ortamının güçlenmesi yolundaki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'dan 2026 yılı için ürküten kehanetler! Uzaylılarla temas için tarih verdi

Baba Vanga'dan 2026 için ürküten kehanet: Dev gemi atmosfere girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.