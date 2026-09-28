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Bilecik Gölpazarı'nda fotokapanca kaydedilen kaçak kazıda 4 kişi suçüstü yakalandı

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Bilecik Gölpazarı'nda fotokapanca kaydedilen kaçak kazıda 4 kişi suçüstü yakalandı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda fotokapanca kaydedilen görüntülerle tespit edilen kaçak kazıda 4 kişi suçüstü yakalandı. Yanlarında dedektör, jeneratör ve ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan fotokapanca kaydedilen görüntülerde bir grubun define aradığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda İ.Ö, R.K, F.K. ve Ö.D, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, jeneratör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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