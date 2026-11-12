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Bilecik Emniyet Müdürü, çocuğu kurtaran polise tablo hediye etti

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Bilecik Emniyet Müdürü, çocuğu kurtaran polise tablo hediye etti Haber Videosunu İzle
Bilecik Emniyet Müdürü, çocuğu kurtaran polise tablo hediye etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne göre, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 10 Kasım'da balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğu kurtaran polis memuru Halil Demir'i makamında kabul etti. Çağlar, Demir'i tebrik ederek tablo hediye etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

Bilecik'te, balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğu kurtaran polis memuruna tablo takdim edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtaran Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Halil Demir'i makamında kabul etti.

Çağlar, örnek davranışından dolayı Demir'i tebrik ederek kendisine tablo hediye etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

10 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokağı'ndaki evlerinin balkonunun dışına çıkan E.E.Ö. yan daireye geçmek istemişti.

Balkonun dışında mahsur kalan E.E.Ö'yü polis memuru Demir kurtarmıştı.

Kaynak: AA
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