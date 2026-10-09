Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan zanlının telefonunda uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suç unsuru tespit etti.

Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA