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Bilecik Bozüyük'te otomobil kamyona arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te otomobil kamyona arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf A. (80) idaresindeki 31 ACJ 294 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampaları mevkisinde, Yaşar K. (58) yönetimindeki 16 KIE 48 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Halime Ateş'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Eda A. (23), ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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