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Bilecik Bozüyük'te gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı; bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gök gürültülü sağanak nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA
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