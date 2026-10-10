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Bilecik Bozüyük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, kedi kurtarıldı

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Bilecik Bozüyük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, kedi kurtarıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire hasar görürken, mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede hasara neden olan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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