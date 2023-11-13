Bilecik Belediyesi'nden Hürriyet Mahallesi'nde Asfalt Çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cadde, yapılan çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşacak.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler kentteki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan asfalt çalışmaları son hızla devam ediyor. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi Vatan Caddesinde devam eden çalışma ile cadde adeta yeni bir görünüme kavuşuyor. Bilecik Belediyesi yol onarım ve bakım çalışmaları belirlenen sokak ve caddelerde 7/24 devam edeceği bildirildi. - BİLECİK