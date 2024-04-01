Bilecik Belediye Başkanlığını CHP'li Melek Mızrak Subaşı kazandı

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, "Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bilecik Belediye Başkanlığını kazanan Subaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Gelecek dönemde herkesin başkanı olacağını belirten Subaşı, hiç kimseyi ayrıştırmayacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarının da partisinin lehinde olduğunu ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız halen ilçe binasında tutanakları girmeye çaba sarf ediyorlar. Halen sandık başında, ıslak imzalı tutanaklar için nöbet tutan arkadaşlarımız var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu süreçte yorulan, özellikle bugün sandıklarda, okul çevrelerinde güvenliği sağlayan sevgili polis memurlarımıza, emniyete ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum."