Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, basın mensuplarıyla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki projeleri ve belediyenin faaliyetlerini tanıttı.

Subaşı, down sendromlu bireylerin çalıştığı +1 Mutluluk Kafesi'ndeki etkinlikte, belediyenin kent genelindeki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine dikkati çeken Subaşı, şehirdeki imar, ruhsat ve altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Subaşı, belediyenin, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak ve hizmetleri etkin şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, ayrıca çevre düzenlemeleri, atık yönetimi ve altyapı iyileştirmelerine yönelik yapılan projeleri anlattı.

