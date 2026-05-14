İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyetle Suriye'nin Halep kentinde Vali Azzam Garib, esnaf ve yetkililerle görüştü, Emevi Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu.

Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve diğer yetkililer ile ilk olarak Halep Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Azzam Garib ile görüşen Erdoğan ve beraberindekiler, fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Vali Azzam Garib, Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti.

Heyet daha sonra tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret etti, yetkililerden camide devam eden restorasyon çalışması hakkında bilgi aldı.

Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yla görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak
