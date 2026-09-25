Bilal Erdoğan, sivil toplumun siyasette daha fazla yol göstermesini istedi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, son 23 yılda siyasetin hep önde giden aktör olduğunu belirterek, "Artık ülkemizin ekonomik, sosyal gelişmişliği göz önünde bulundurulduğunda, sivil toplumun siyasette daha fazla yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Uzmanlık taşıdığımız alanlarda, tutkumuzun yüksek olduğu sahalarda, daha kaliteli işler üretmeli ve karar vericilere yol göstermek durumundayız. Bu da Türkiye'nin bir sonraki evrede bütün İslam alemine örnek olmasını, daha güçlü bir toplum olarak önde yürümesini sağlayacak." dedi.

Milli İrade Platformu ve TGTV tarafından, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Eyüpsultan'daki binasında düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katılan Erdoğan, buluşmanın gündemden haberdar olunmasını ve kamu adına yetki kullanan büyüklerden doğrudan bilgi alınmasını sağlayan önemli etkinliklerden olduğunu söyledi.

Son 15 yılda sivil toplum kuruluşlarının dayanışmasının, kurumsallığının, işbirliği kültürünün geliştiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milli İrade Platformu bunlardan bir tanesi. Eğitime Destek Platformu Türkiye çapındaki çalışmalarıyla bir diğeri. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu bir diğeri. Son dönemde hamdolsun Filistin'e dair çalışmalarımızı organize etmemize vesile olan Filistin'e Destek Platformu bir diğeri. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak yine tematik çalışma grupları adı altında on bir başlıkta çalışmalar yapmaya başladık. Öbür taraftan dört gelişme alanı belirledik. Bu gelişme alanlarında bütün üye sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitelerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Erdoğan, dünyanın şu anda sıkıntılı bir dönemde olduğunu ve her yönüyle bunun yaşandığına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesindeki savaşları, çatışmaları değil, bütün dünyayı da değerlendirdiğimiz zaman sosyal, siyasi, ekonomik birçok anlamda krizlerin ortasındayız. Türkiye olarak kuzeyimizde Ukrayna Rusya Savaşı, güneyimizde Filistin'deki soykırım, son dönemde İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın birlikte başlattığı savaş. Aslında bunu biraz geriye götürecek olursak son 50 yılda bölgemizin devamlı bu tür çatışmalarla meşgul edildiğini, istikrarsızlaştırıldığını görüyoruz. Bütün bunların ortasında son 23 yılda çok şükür Türkiye Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde belli bir başarıyı sağladı. Yani bu belalar çevremizde olmasaydı, başımıza bu çoraplar örülmeseydi, Türkiye bu 23 yılda ne kadar daha fazla mesele alabilirdi insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Dolayısıyla bunun kıymetini bilerek önümüzdeki 10 yılda inşallah yine bu birliğimizi korumak, bu istikrara sarılmak ve bölgemiz böylesine bir ateş çemberiyken Allah'ın izniyle bu gemiyi sahil-i selamete çıkarmak durumundayız. Kaçınılmaz olarak Türkiye daha güçlü, daha etkin bölgesinde nizam tesis eden ülke olmak durumunda."

Sivil toplumun önemini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bizim sivil toplum olarak bundaki rolümüz nedir? Elbette ki son 23 yılda siyaset hep önde giden aktör oldu. Artık ülkemizin ekonomik, sosyal gelişmişliği göz önünde bulundurulduğunda, sivil toplumun siyasette daha fazla yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Uzmanlık taşıdığımız alanlarda, gönüllülüğümüzün, tutkumuzun yüksek olduğu sahalarda, daha kaliteli işler üretmeli ve bunlarla karar vericilere yol göstermek, onlara destek olmak durumundayız. Bu da Türkiye'nin bir sonraki evrede bütün İslam alemine örnek olmasını, daha güçlü bir toplum olarak önde yürümesini sağlayacak.

Düşünün ki Avrupa'da 5 milyonun üzerinde soydaşımız var. Ama Avrupa'da 50 milyon Müslüman var. Eğer Avrupa'daki diasporamız güçlü örgütlenmesini diğer Müslüman diasporalara taşıyabilirse bir bakıyorsunuz, Avrupa'da 50 milyon Müslüman, Avrupa'nın gündemine, seçimlerine, siyasetine, sosyal hayatına, iş hayatına çok daha fazla tesir etmiş... Bunun örnekleri çoğaltılabilir. İnşallah buradaki sivil aklı, zihniyeti, bütün dünyadaki mazlum Müslüman toplulukların daha iyi temsil edilmesi için sesinin daha iyi duyurulması için güçlendirmek ve başarmak, ileriye taşımak durumundayız."

Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA