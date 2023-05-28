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Bilal Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

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Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Bilal Erdoğan oy kullanmaya Togg ile geldi.

Bilal Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullandı

İSTANBUL - Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Bilal Erdoğan oy kullanmaya Togg ile geldi.

Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Sabah saatlerinde okula gelen Bilal Erdoğan ve eşi oy pusulalarını alarak kabine girdi. Oyunu kullanan Bilal Erdoğan ve eşi oy pusulalarını sandığa attı. Öte yandan, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner oy kullanmaya Togg ile geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Biçer - Güncel

Reyyan Uzuner Bilal Erdoğan Üsküdar TOGG Güncel Haberler

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