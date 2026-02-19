Haberler

Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonunu ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Cox's Bazar bölgesinde Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonunu (RRRC) ziyaret etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Cox's Bazar bölgesinde Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonunu (RRRC) ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve eski futbolcu Mesut Özil, Cox's Bazar??????? bölgesindeki RRRC'ye ziyarette bulundu.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini aktardı.

Sekiz yıl önce Emine Erdoğan ile Cox's Bazar'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı zor durumu anlattı.

Bilal Erdoğan, ziyaretleriyle dünyanın ilgisini bölgeye çekmeyi umduklarını belirterek bu ziyaret kapsamında Arakanlı Müslümanların eğitim alanındaki eksikliklerine dikkati çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türk kurumlarının Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımlarını hatırlatan Bilal Erdoğan, Müslüman dünyasının ramazan ayını kutladı.

Kaynak: AA " / " + Gökhan Çeliker -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar

Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar