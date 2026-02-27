Haberler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu

Güncelleme:
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus ile Belçika temasları çerçevesinde Brüksel'de bulunan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Brüksel'deki Fatih Camisi lokalinde vatandaşlarla sohbet eden Bilal Erdoğan, cuma namazını kıldı.

Belçika'da hayatını kaybeden Türk vatandaşının cenaze namazına da katılan Bilal Erdoğan'a vatandaşlar, cami çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.

Belçika Diyanet Vakfını da ziyaret eden Bilal Erdoğan, Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül'le bir araya geldi.

YTB tarafından Belçika Diyanet Vakfı salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, Belçika'daki Türk STK'lerin temsilcileriyle toplantı yaptı.

Bilal Erdoğan'a Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de eşlik etti.

Bilal Erdoğan'ın Brüksel'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenecek iftar programına ve YTB'nin TOBB Brüksel Temsilciliği'nde gerçekleştireceği etkinliğe de katılması bekleniyor.

