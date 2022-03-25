Bilal Erdoğan: 21'inci yüzyıla damga vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin paydaşları arasında bulunduğu 'Gençlik Buluşması', TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilal Erdoğan, "21'inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun" dedi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programa; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan; açılış konuşmaları, şiir ve ilahi dinletisiyle devam eden programda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla söyleşi yapıldı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.