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Bilal Bilici, ev hapsindeki İsmail Saymaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti

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Bilal Bilici, ev hapsindeki İsmail Saymaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti
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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bilici, gazetecilerin özgürce haber yapamadığı günlere tepki gösterdi ve Saymaz'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazetecilerin özgürce haber yapamamasına tepki gösteren Bilici, Saymaz'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Bilici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ev hapsinde bulunan değerli gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Gazetecilerin özgürce haber yapamadığı, seslerinin kısıldığı bu günler ülkemiz adına gerçekten üzücü. İsmail Saymaz'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, kaleminin ve sesinin yeniden özgürce halkla buluşmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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