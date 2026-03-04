Basın İlan Kurumu ile İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Basın İlan Kurumu (BİK) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ), kamu ve akademi arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzaladı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, İÜ Rektörlüğünde imzalanan protokolle iki kurum arasında eğitim, araştırma ve uygulama odaklı çok boyutlu bir işbirliği süreci başlatıldı.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın imza attığı protokol çerçevesinde taraflar, sertifika programları, eğitim programları, seminer, çalıştay, konferans, uygulamalı eğitim, araştırma projeleri gibi somut akademik ve mesleki işbirliği çalışmaları gerçekleştirecek.

Eğitim materyallerinin geliştirilmesi, karşılıklı uzman desteği sağlanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda özel eğitim programlarının tasarlanmasının yanı sıra öğrencilerin, akademisyenlerin ve kurum personelinin yer alacağı eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi de protokol kapsamında yer alıyor.

Ayrıca, BİK'in İÜ bünyesinde düzenleyeceği etkinlik ve projelerde duyuru, katılım ve mekan desteği üniversite tarafından sağlanacak. Kurumun öğrenci ve akademisyenlere açık programlarının ilgili kitlelere ulaştırılması konusunda da üniversite destek verecek.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanı

İÜ öğrencileri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda BİK bünyesinde uygulamalı eğitim ve staj imkanından yararlanabilecek. Staj programları, akademik takvimle sınırlı ve eğitim amaçlı yürütülecek.

Protokol ile iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve akademi-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.