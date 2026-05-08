BİK Genel Müdürü Çay Tekirdağ'da basınla buluştuğu toplantıda konuştu Açıklaması

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Tekirdağ'da gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, basının sorunlarının çözümü için ortak irade ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Çay, BİK'in basını bir sektör olarak ele aldığını belirtti.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Tekirdağ'da gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda konuşan Çay, basının sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Basın sektöründe iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine değinen Çay, sorunların aynı masa etrafında konuşularak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Basının aynı zamanda bir iş kolu olduğunu ifade eden Çay, "İş hayatında çeşitli mücadeleler, gayretler, çabalar olur. Zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılır. Önemli olan ortak irade ve çözüm yaklaşımını ortaya koyabilmektir." dedi.

Çay, basın temsilcilerinin ortak iradeyle bir araya gelebilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sektörün hızlı bir gelişim ve değişim içinde olduğunu anlatan Çay, BİK'in yalnızca ilan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden bir kurum olmadığını, basını bir sektör olarak ele aldıklarını belirtti.

Kurumun dışa dönük faaliyetlerine daha fazla önem verdiklerini aktaran Çay, "Basının ihtiyaçları, beklentileri ve sorunları çok çeşitli başlıklar içeriyor. Bu konuların gündeme getirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında BİK'in öncülük rolünün farkındayız." diye konuştu.

Çay, kurumun marka değerini ve kamuoyundaki görünürlüğünü artırmaya yönelik programları sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, BİK Tekirdağ Bölge Müdürü Buğra Atılgan ile gazete ve internet haber sitelerinin imtiyaz sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
