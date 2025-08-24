Bihar'da Kamyon ile Üç Tekerlekli Araç Çarpıştı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde üç tekerlekli bir araç ile kamyonun çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Bihar'ın başkenti Patna'daki Daniyawan-Hilsa eyalet karayolu üzerinde meydana geldi.

Polis yaptığı açıklamada, "Bugün bir kamyon, karşı yönden gelen ve sürücü dahil 13 kişiyi taşıyan üç tekerlekli bir araca çarptı. 7 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının kritik olduğu bildirildi" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, yaşamını yitiren 10 kişiden 9'unun kadın, diğerinin ise üç tekerlekli aracın sürücüsü olduğunu söyledi.

Çarpışmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün kazaya neden olduğundan şüpheleniyor.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsünü yakalamak amacıyla özel bir ekip oluşturuldu.