Biga Ortaokulu Öğrencileri Yüzme İl Birinciliği'nde Derece Elde Etti

Biga Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Çanakkale Küçükler Yüzme İl Birinciliği'nde dereceler elde etti.

Öğrenciler kendilerine yüzme antrenmanları için fiziki ortam sağlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Lek'in de katıldığı ziyarette öğrenciler, Erdoğan'a teşekkür edip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzda kıdemli antrenörler eşliğinde çalışmalarımız devam ediyor. 700'e yakın çocuk ve gencimiz hizmet almakta. Havuzumuz başarılı öğrencilerin olduğu bir kulüp adı altında toplanacak." dedi.

Mehmet Lek ise şu ifadeleri kullandı:

"Okul Sporları Çanakkale Küçükler Yüzme İl Birinciliği kapsamında öğrencilerimiz başarılı sonuçlar elde ettiler. 6-D öğrencisi Kaan Ege Kırman erkekler 100 metre serbest il birincisi, erkekler 50 metre serbest il dördüncüsü, erkekler 50 metre kurbağalama il ikincisi, erkekler 100 metre kurbağalama il ikincisi, 6-E öğrencisi Hanife İdil Engin kızlar 50 metre serbest il sekizincisi, kızlar 100 metre serbest il sekizincisi, 50 metre kurbağalama il beşincisi kızlar 100 metre kurbağalama il yedincisi, 5-B öğrencisi Yağmur Yaldız kızlar 50 metre serbest il birincisi, kızlar 100 metre serbest il üçüncüsü, kızlar 50 metre kurbağalama il üçüncüsü kızlar 100 metre kurbağalama il beşincisi, 5-H öğrencisi Ayşe Nisa Elmacı kızlar 50 metre kurbağalama il sekizincisi kızlar 100 metre kurbağalama il altıncısı, kızlar 50 metre serbest il beşincisi kızlar 100 metre serbest il beşincisi oldular."