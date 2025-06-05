Bigadiç'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bigadiç'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir-Uşak kara yolu Dedeçınar Mahallesi mevkisinde İdris Güzel idaresindeki 10 KG 903 plakalı otomobil, Ramazan Bozoğlu yönetimindeki 10 UP 404 plakalı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada kontrolden çıkan otomobil, daha sonra refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Düriye Güzel ile Hanife Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İdris Güzel, Nilgün Kaya ve Muhsine Gençer, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güzel ve Tosun'un cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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