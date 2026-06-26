Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.