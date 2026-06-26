Haberler

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı

Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan usta en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek