Bigadiç'te jandarma ekiplerince şehit çocukları için sürpriz sünnet cemiyeti düzenlendi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 2017 yılında Hatay'ın Hassa ilçesinde bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in çocukları için sünnet organizasyonu düzenlendi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 2017 yılında Hatay'ın Hassa ilçesinde bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in çocukları için sünnet organizasyonu düzenlendi.

Şehit Elçin'in çocukları Metehan ve Alperen'in sünnet olacağı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklar için sürpriz organizasyon hazırladı.

İl Jandarma Komutanlığına ait araçlar ve motosikletleri süsleyen ekipler, Metehan ve Alperen için Bigadiç'te konvoy düzenledi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ve Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın da katıldığı sünnet cemiyetinde şehit çocukları doyasıya eğlendi.

İlyaslar Mahallesi'nde jandarma araçlarının konvoyuyla başlayan sünnet cemiyeti daha sonra Metehan ve Alperen'in babaları şehit Niyazi Elçin'in mezarının ziyaretiyle devam etti. İlçe merkezine kadar devam eden konvoyun ardından İlyaslar Mahallesi'nde sünnet töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik, sünnet yemeğiyle son buldu.