Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı

Biga Belediyesinin tiyatro ekibi, "Lysistrata - Kadınlar Savaşı" isimli oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluşturdu.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, şubat ayı kültür sanat programı kapsamında düzenlendi.

Antik Yunan edebiyatının önemli komedi eserlerinden biri olan oyun, 14 Şubat'ta sahnelendi.

Oyunun ardından değerlendirmede bulunan Biga Tiyatrosu'ndan Murat Gülcen, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Desteklerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Gülcen, "Biga Belediye Başkanımıza ve Çanakkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları, bu güzel salonun kapılarını açtıkları için minnettarız. 14 Şubat gibi anlamlı bir günde sahnede olmak ve Çanakkale halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.