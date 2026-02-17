Haberler

Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı

Biga Belediyesinin tiyatro ekibi, Antik Yunan komedisi 'Lysistrata - Kadınlar Savaşı' adlı oyunu 14 Şubat'ta Çanakkale'de izleyicilerle buluşturdu. Etkinlik, şubat ayı kültür sanat programı kapsamında gerçekleştirildi.

Oyunun ardından değerlendirmede bulunan Biga Tiyatrosu'ndan Murat Gülcen, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Desteklerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Gülcen, "Biga Belediye Başkanımıza ve Çanakkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları, bu güzel salonun kapılarını açtıkları için minnettarız. 14 Şubat gibi anlamlı bir günde sahnede olmak ve Çanakkale halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
