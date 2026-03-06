Haberler

Biga Kaymakamı Kayabaşı şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Biga Kaymakam Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Biga Kaymakam Ercan Kayabaşı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

İftar programında konuklarıyla yakından ilgilenen Kayabaşı, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin devletin en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

Ramazan ayının maneviyatını kahramanlarla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Siz kıymetli şehit ailelerimiz ve saygıdeğer gazilerimiz devletimiz için en özel, en güzel hazinesiniz. Sizlerin kahramanlıkları, vatanseverlikleri, vatanımızın adeta temel savunma mekanizması, temel sigortası olmuştur. Kıymetli şehitlerimizin, gazilerimizin aileleri bizler için en büyük emanettir. Onların olası en küçük talepleri, bizim çözmemiz gereken en baştaki meselelerimizdir. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve ailelerinin taleplerini yerine getirmek adeta devletimizin boynunun borcudur. Bugün de bu özel günde sizlerle birlikte olmanın şerefini yaşıyoruz."

Biga İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz'in yaptığı duanın ardından sona eren programa, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erman Tecir, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
