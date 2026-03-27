Biga'dan iki öğrenci 'su ve insan' temalı yarışmada bölge derecesi elde etti
22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, Biga'dan iki öğrenci suyun insan hayatındaki önemini vurgulayan eserleriyle ödül kazandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Balıkesir Bölge Müdürlüğünce 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "su ve insan" temalı kompozisyon yarışmasında, Çanakkale'nin Biga ilçesinden iki öğrenci derece elde etti.

DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde, kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada, suyun insan yaşamındaki önemini ele aldığı eseriyle Biga Hamdibey Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Sağlam bölge birinciliğini, Biga Özel Kampüs Koleji Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mehmet Rüzgar Aras ise bölge ikinciliğini kazandı.

Törende başarılı öğrencilere, danışman öğretmenleri Hamdibey Ortaokulu Türkçe öğretmeni Evin Şahin ile Biga Özel Kampüs Koleji Türkçe öğretmeni Aslı Bayrak da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
