Biga'da Yolda Görenleri Şaşırtan Ayı Anları

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde köy yoluna inen ayı, cep telefonu ile kaydedildi.

Biga ilçesi Elmalı köyü yolunda otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, yolda bir ayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı kayda aldı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.