Biga'da Yolda Görenleri Şaşırtan Ayı Anları
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, köy yoluna inen bir ayı sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Ayı, otomobilin önünde bir süre koşarak daha sonra ormana girdi.
Biga ilçesi Elmalı köyü yolunda otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, yolda bir ayı gördü. Sürücü, cep telefonuyla ayıyı kayda aldı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.
