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Biga'da temizlik işçileri uyurken dumandan etkilenen kadını kurtardı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde müstakil evde çıkan yangını fark eden temizlik işçileri, uyurken dumandan etkilenen kadını kurtardı. Evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde müstakil evde çıkan yangını fark eden temizlik işçileri, uyurken dumandan etkilenen kadını kurtardı.

Çavuşköy Mahallesi Hasat Sokağı'nda, Emine Bacak'ın (65) yaşadığı müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Bu sırada sokaktan geçen Biga Belediyesinde görevli temizlik işçileri, pencereden çıkan dumanı görünce kapıyı kırarak içeri girdi.

Temizlik işçileri, uyurken buldukları Emine Bacak'ı hemen dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bacak'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

Biga Belediyesi itfaiye ekipleri ise evde hasara yol açan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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