Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Biga'da orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 17.15 sıralarında Biga ilçesine bağlı Otlukdere köyü yakınlarında başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına havadan 5 helikopter 2 uçak, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 140 personel ile müdahaleye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.