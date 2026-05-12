Haberler

Biga'da "Kurumlar Arası 19 Mayıs Kupası" müsabakaları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kurumlar Arası 19 Mayıs Kupası' müsabakaları başladı. Turnuvada kamu kurumları personeli 5 branşta mücadele ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kurumlar Arası 19 Mayıs Kupası" müsabakaları başladı.

Biga Kaymakamlığı tarafından organize edilen turnuvada, kamu kurumlarında görev yapan personel 5 farklı branşta mücadele ediyor.

Turnuva kapsamında tavlada 48, dartta 28, masa tenisinde 24, bilardoda 22 ve satrançta 18 olmak üzere toplam 140 sporcu şampiyonluk için ter döküyor.

Koordinatörlüğünü Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü turnuvaya katılan protokol üyeleri de branşlarında yarışmacı olarak yer aldı.

Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, Biga Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Biga SGK Müdürü Levent Denksoy, Kadastro Birim Yetkilisi Yunus Emre Özen ve Milli Emlak Müdür Vekili İsmail Gür, turnuvadaki müsabakalara sporcu olarak katılım sağladı.

Turnuvanın final karşılaşmaları ise 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Alınacak kadrolar tek tek açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi kana bulayan patlama! Ölenlerin arasında polisler de var
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep