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Biga'da Kocabaş Çayı'nın Debesi Yükseldi

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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nın debisi yağışlar nedeniyle yükseldi. Biga Belediyesi, debisi yükselen çayın iki yakasında park halinde bulunan araçların kaldırılması için uyarıda bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nın debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Biga'da, sağanak sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi.

Biga Belediyesi anons yaparak, debisi yükselen Kocabaş Çayı'nın iki yakasında park halinde bulunan araçların kaldırılması için uyarıda bulundu.

Zabıta ekipleri, vatandaşların araçlarını park etmemesi için tedbir amaçlı otoparkın girişini bariyerlerle kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

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