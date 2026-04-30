Biga'da ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasında, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu şampiyon oldu.

İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu sahasında oynanan final maçında Cumhuriyet İlkokulu'nu 4-1 mağlup eden Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu, turnuvayı birinci tamamladı.

Maç öncesinde şampiyon olan Bigaspor futbolcuları, finale kalan öğrencilere moral vermek amacıyla sahaya minik sporcularla birlikte çıktı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kafkas dansları gösterisinin ardından başlayan final müsabakası, büyük heyecana sahne oldu.

Toplam 31 maçın oynandığı turnuvada, rakip filelere 15 gol gönderen Miraç İnal "gol kralı" oldu. Çanakkale'de düzenlenen Troya Maratonu'nda ikinci olan öğretmen Belgin Arı'ya da başarılarından dolayı hediye verildi.

Turnuvada Cumhuriyet İlkokulu ikinci, Tevfik Emin Başarı İlkokulu ve TOKİ Hasan Tahsin İlkokulu üçüncülüğü paylaştı.

Programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, Bigaspor Kulübü Başkanı Levent Şahin, muhtarlar, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.