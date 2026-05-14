Haberler

Biga'da özel öğrencilerden "Engelsiz Flashmob Dans" etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla 'Engelsiz Flashmob Dans' etkinliği gerçekleştirildi. Biga Kent Konseyi ve diğer işbirlikleriyle düzenlenen etkinlik, katılımcıların yeteneklerini sergilediği keyifli anlara sahne oldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, "Engelsiz Flashmob Dans" etkinliği düzenlendi.

Biga Kent Konseyi yürütücülüğünde, Biga Belediyesi ve özel eğitim okullarının işbirliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Perde Arkası Tiyatro Topluluğu ve Biga Toplum Gönüllüleri'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, Biga Belediye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Özel eğitim öğrencileri, gönüllüler ve öğretmenler, müzik eşliğinde dans etti.

Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen, yaptığı açıklamada, projenin temel amacının özel öğrencilerin, fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

Bu projede, Hamdibey Ortaokulu, Hamdibey Ticaret Meslek Okulu, Çavuşköy Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi'ndekki öğrencilerin yer aldığını aktaran Gülcen, "Toplumun her bir paydaşının şehir imkanlarından yararlanabildiğini tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Kent Konseyi olarak biz yaşamın bütünselliğine, şehrin bütün paydaşlarının şehir ve yaşam imkanlarından faydalanmasını çok önemsiyoruz. Özel arkadaşlarımızın belirli bir çalışma sürecinden sonra başarılara ulaşabileceklerine yürekten inanıyorduk ve öyle de oldu." dedi.

Etkinliğe Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap, Biga Belediyesi Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık