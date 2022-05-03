Biden, Ukrayna'ya gönderilen tanksavarları üreten tesisi ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Ukrayna'ya gönderilen tanksavarları üreten tesisi ziyaret etti

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden, Ukrayna'ya gönderilen tanksavarları üreten tesisi ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gönderilecek Javelin tanksavarları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret ederek, bu tanksavarların Rusya-Ukrayna savaşındaki önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gönderilecek Javelin tanksavarları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret ederek, bu tanksavarların Rusya-Ukrayna savaşındaki önemine vurgu yaptı.

Biden, Amerikan silah şirketi Lockheed Martin'in Alabama eyaletinde bulunan Javelin tanksavar üretim tesisini ziyaret etti.

ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya binlerce tanksavar füzesi gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini belirten Biden, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımlarının sahada büyük fark yarattığını vurguladı.

Biden, "Artık Ukrayna'da yeni doğan çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "çok sayıda savaş suçu işlediğini" dile getiren Biden, şu anda dünyada otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında, "Diktatörlere karşı şimdi karşı durmazsanız, tarih boyunca onlar başa gelmeye ve ellerini güçlendirmeye devam edecek." mesajını verdi.

Biden, Lockheed Martin çalışanlarına teşekkür ederek, "Ukrayna'ya savaşı kazanması için bir şans veriyorsunuz." dedi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lockheed Martin, Javelin, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title