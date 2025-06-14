Biçerdöverle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı

Biçerdöverle Çarpışan Otomobilde İki Yaralı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir otomobilin biçerdöverle çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adnan C. idaresindeki 34 LM 8906 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir çevre yolu Bigadiç köprülü kavşağı mevkisinde, İsmail G. yönetimindeki 10 03 21 002 plakalı biçerdöverle çarpıştı. Otomobil, biçerdöverin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ile Sevile C, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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Yorumlar (1)

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