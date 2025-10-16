Bıçaklı Saldırıdan Kaçan Şüpheli Yakalandı

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, dini nikahlı eşi Irak uyruklu hamile J.M.B.B.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan Mehmet Ö.'nün yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışma yürüttü. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın yönettiği operasyonda, insansız hava aracı (İHA) desteğiyle Mehmet Ö., saklandığı Çiftlikköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Ö.'nün işlemleri devam ediyor.