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Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener Nusaybin'de toprağa verildi

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Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener Nusaybin'de toprağa verildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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