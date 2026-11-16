Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener Nusaybin'de toprağa verildi

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener Nusaybin'de toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeni Moris Mezarlığı'na getirildi. Şener, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı