Mardin'de Kavga Ettiği B.Y. Tarafından Öldürülen Gözen'in Cenazesi Ağabeyinin Mezarının Yanına Defnedildi
Mardin'in Derik ilçesinde kavga sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden Kanivar Gözen'in cenazesi, iki ay önce vefat eden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi. Cenaze namazı sonrası yapılan defni sonrası olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2 AY ÖNCE ÖLEN AĞABEYİNİN MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ
Mardin'in Derik ilçesinde kavga ettiği B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanivar Gözen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözen'in cenazesi defnedilmek üzere Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Akın Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Gözen'in cenazesi yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden ağabeyi Selçuk Gözen'in yanına defnedildi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
