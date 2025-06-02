Bıçakla Yaralama Olayında Şok Gelişme: Tutuklama

Bıçakla Yaralama Olayında Şok Gelişme: Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda tartışma sonucu iki kişiyi bıçakla yaralayan Y.K. tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda içinde olduğu tuvaletin kapısını çalmalarından dolayı tartıştığı E.K.G. (21) ve E.S.'yi (21) bıçakla yaralayan Y.K.'nın (30) gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan Y.K cezaevine gönderildi.

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyde şalvar giyip ilahi söyledi
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu

Avrupa ülkesi yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Siirt Hastanesi'ndeki 'son kullanma tarihi geçmiş kit' iddialarına yanıt

Devlet hastanesinde, tarihi geçmiş kit kullanıldı iddiasına soruşturma
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.