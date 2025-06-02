Bıçakla Yaralama Olayında Şok Gelişme: Tutuklama
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda tartışma sonucu iki kişiyi bıçakla yaralayan Y.K. tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda içinde olduğu tuvaletin kapısını çalmalarından dolayı tartıştığı E.K.G. (21) ve E.S.'yi (21) bıçakla yaralayan Y.K.'nın (30) gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan Y.K cezaevine gönderildi.
Sinan KABATEPE/ EREĞLİ, (Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel