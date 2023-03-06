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Bıçakla kendine zarar vermek isteyen oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı

Güncel Haberler

Bıçakla kendine zarar vermek isteyen oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.K, bıçakla kendine zarar vermeye çalışınca babası Esat Köse ve annesi Gülden Köse engel olmaya çalıştı. Bıçağın boğazına geldiği Esat Köse yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Gülden Köse tedaviye alındı.

Saat 01.30 sıralarında Kum Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi.

ENGEL OLMAK İSTERKEN BIÇAKLANDILAR

Bu sırada babası emekli madenci Esat Köse, E.K.'ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bıçakla kendine zarar vermek isteyen oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amasra 3. Sayfa Güncel Haberler

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