Bıçak ustası, yarım asrı aşkın süredir örs başında çelik dövüyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde babasından miras kalan mesleği yarım asrı aşkın süredir 15 metrekarelik atölyesinde devam ettiren bıçak ustası Orhan Karakaya (77), "Sağlığım elverdiği sürece ateşin başında çeliğe şekil vermeye devam edeceğim" dedi.

Demirci ilçesinde yaşayan bıçak ustası Orhan Karakaya, babasından devraldığı mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak'taki atölyesinde çalışan Karakaya, 64 yıllık mesleğini ilk günkü titizlikle devam ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen örs başında çalışmayı sürdüren Karakaya, 'Makasçı Şükrü' olarak bilinen babası Şükrü Karakaya'dan devraldığı mesleği gelecek nesillere aktarmak için üretim yaptığını ifade etti.

'KENDİNE HAS ZORLUKLARI VAR'

Mesleğe 1962 yılında babasının yanında çırak olarak başladığını, 1990 yılından bu yana kendi iş yerinde üretim yaptığını belirten Karakaya, kaliteli bir bıçağın sabır ve işçilikle ortaya çıktığını söyledi. Karakaya, "İlkokuldan sonra babam Şükrü Karakaya'nın yanında yetiştim. Bu mesleğin kendine has zorlukları var. Her ürünü büyük bir itina ile hazırlamak zorundasınız. Bıçağın suyunu iyi vermek, çeliğini düzgün kesmek lazım. Paslanmaz çelikleri önce boyutuna göre kesiyor, ardından ocakta dövüyoruz. Zeytinyağında bir süre beklettikten sonra ahşap saplarını takıp, çift bileme işleminin ardından hazır hale getiriyoruz" dedi.

'YÖREYE ÖZGÜ ÜRETİM'

İlçede halıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Karakaya, bu durumun bıçakçılığı da şekillendirdiğini belirtti. Karakaya, "Babam 'Makasçı Şükrü' olarak tanınırdı, biz de 'Bıçakçı Orhan' olarak nam saldık. Demirci yöresine özgü kavisli ekmek bıçağı, kurban bıçağı, hamur ve şehriye doğrama bıçakları, bağ aşı bıçakları ve özellikle halı dokumada kullanılan ip kesme bıçakları ile mini oraklar yapıyoruz. Ayrıca babamdan öğrendiğim geleneksel halı yünü kesme makaslarını imal etmeye devam ediyorum" diye konuştu. Mesleği sayesinde iki çocuk yetiştirdiğini ve zanaatın inceliklerini çocuklarına da aktardığını belirten Karakaya, "Çocuklarım işlerime yardıma gelir, yetişemediğim yerde destek olurlar. Sağlığım elverdiği sürece ateşin başında çeliğe şekil vermeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı