Bİ-KA Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Bİ-KA Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Nesrullah Tanğlay'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda çevre yönetimi ve katı atık hizmetleri ele alındı.

Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) Olağan Meclis Toplantısı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın başkanlığında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BİKA temmuz ayı olağan meclis toplantısına üye belediyelerin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Çevre yönetimi, katı atık hizmetleri ve bölgesel iş birliği konularının ele alındığı toplantıda, bölgenin çevre altyapısının güçlendirilmesine yönelik çeşitli kararlar alındı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Tanğlay, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Tanğlay, alınan kararların Bitlis ve tüm üye belediyeler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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