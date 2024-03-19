Beytüşşebap'ta şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkili olan yağmur Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, birçok okulda eğitimin akmasına neden oldu. Beytüşşebap Kaymakamlığı, ilçe genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini duyurdu.