Beytüşşebap'ta çatıdan düşen kar otomobile zarar verdi

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluştururken, bir binadan düşen kar park halindeki otomobile zarar verdi.

Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 45 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde bazı binaların çatılarında biriken yoğun kar kütleleri tehlike oluşturuyor. Yüke dayanamayan bazı çatılar çökerken, bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Beytüşşebap Belediyesi'nin daha önce Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yeri sahiplerini çatı temizliği konusunda uyardığı, gerekli önlemleri almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını anonslarla duyurduğu öğrenildi. Bazıları çatılarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde biriken karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıyor.