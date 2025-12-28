Şırnak'ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü

BEYTÜŞŞEBAP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğini riske atmamak adına alınan tedbirler kapsamında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,