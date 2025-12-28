Haberler

Şırnak'ta kar yağışı sırasında apartmana yıldırım düştü

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kaymakamlık, öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

BEYTÜŞŞEBAP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğini riske atmamak adına alınan tedbirler kapsamında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

