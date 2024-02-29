Beytüşşebap'ta dozerler karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği yerlerde yolları açmaya çalışan ekipler, dozerleler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçenin Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan 6 aile için ekipler 45 kilometrelik yolu açmak için seferber oluyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar çıktığı 2235 rakımlı yaylada iki dozerle yol açan ekipler 10 gün sonra köye ulaştı. Ağır iş makinalarıyla yol açan İl Özel İdare ekipleri, tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yaz aylarında binlerce göçeri ağırlayan Faraşin Yaylası'nda kış aylarında da kalan 6 aile için devlet bütün imkanlarını seferber ediliyor. Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Kemal Ülkü ve şef Cihat Akdağ'ın talimatlarıyla ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyün yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Günlerdir çalışmaların devam ettiğini belirten Cin, köyün girişine vardıklarını, kar ve tipi nedeniyle yavaş ilerlediklerini kaydetti.