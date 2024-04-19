Beytüşşebap'ta çiçek açan kiraz ağaçları renkli görüntüler oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle kiraz ağaçları çiçek açtı. Beyaza bürünen kiraz bahçeleri böyle görüntülendi.

İlçeye bağlı Başaran köyünde bahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber ağaçlar çiçek açmaya başladı. Kiraz ve vişne ağaçları bu yıl her zamankinden daha çok çiçek verdi. Beyaza bürünen köyde evler ağaçların gölgesinde kaldı. Kiraz bahçesinde oynayan Çimen Gükçe, gün boyu fotoğraflar çektiğini söyledi. Bahçelerinde düğünlerde gelin ve damatların gelip fotoğraf çektiğini belirten Gükçe, ağaçların çok güzel çiçek açtığını ve çok sevindiklerini dile getirdi.