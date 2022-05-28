BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2) - Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin yaşanan arbedeye müdahale etmesi sonucu 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandı. Ganim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ganim'in yakınları üzüntü yaşadı.